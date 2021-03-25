Мурманск, , 19:41 — REGNUM Руководитель туристической группы, попавшей под сход снежной массы в Хибинах, арестован на месяц и 30 суток. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

Ведомство отмечает, что впервые следственные действия выявили многочисленные нарушения руководителей группы при прохождении маршрута.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в Хибинах во время лыжного похода группу детей из Санкт-Петербурга в возрасте от 12 до 15 лет завалило снежной массой. В результате ЧП погибла девочка 2008 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ.