Стокгольм, , 19:40 — REGNUM Фигурист Юдзуру Ханю (Япония) выиграл короткую программу на чемпионате мира (ЧМ) в Стокгольме (Швеция). Об этом 25 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Судьи дали спортсмену 106.98 балла. II место занял Юма Кагияма (Япония) — 100.96 балла, на III — представитель США Нэйтан Чен (98.85).

Российский спортсмен Михаил Коляда — на IV месте (93.52) и сохраняет шансы побороться за медаль, а второй представитель РФ Евгений Семененко — замыкает первую десятку.

Произвольная программа у мужчин состоится 27 марта.