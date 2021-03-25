Москва, , 19:39 — REGNUM О посещении Детского музыкального театра юного актёра (Москва) президентом РФ Владимиром Путиным 25 марта сообщили в пресс-службе Кремля.

«Глава государства посетил новое здание Детского музыкального театра юного актёра, осмотрел учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал ДМТЮА», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 марта отмечается День работника культуры. Путин провёл в режиме видеоконференции встречу с лауреатами премий президента молодым деятелям культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019−2020 годы.

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