Ростов-на-Дону, , 19:37 — REGNUM Общественный транспорт возобновит движение через мост на улице Малиновского в Ростове-на-Дону с 1 мая, сообщил заместитель сити-менеджера областного центра Константин Солонский.

По словам чиновнике, левая часть путепровода будет открыта полностью. Однако курсировать автобусы будут по временной схеме. С 1 июля планируется открыть мост-дублёр и для личного автотранспорта.

ИА REGNUM сообщало, что полностью завершить реконструкцию объекта планируется до конца 2021 года. Стоимость работ превышает 2 млрд рублей. Мост-дублёр открыт пока для пешеходов. Ведётся строительство новой переправы через железнодорожные пути на месте старого аварийного путепровода.