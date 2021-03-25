Пекин, 25 марта, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Партию противоэпидемических средств, включая бесконтактные термометры, медицинские маски, защитные костюмы, аппараты ИВЛ и кислородное оборудование пожертвованы Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА) миссией КНР в Африканском союзе (АС). Об этом 25 марта сообщает Синьхуа, подчеркивая, что китайские дипломаты присутствовали в столице Эфиопии Аддис-Аббебе на церемонии передачи помощи африканской стороне.

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Как подчеркнул в своем выступлении глава миссии КНР при АС Лю Юйси, Китай стоит на стороне Африки, объединяя усилия разные стран в борьбе с эпидемией. Новой отправной точкой всестороннего китайско-африканского сотрудничества, по его словам, станет сессия Форума КНР — Африка, которая в этом году пройдет в Сенегале.

Исполнительный секретарь ЭКА Вера Сонгве поблагодарила правительство КНР за помощь в борьбе с заболеванием. До начала церемонии стороны обменялись мнениями по дальнейшему противоэпидемическому взаимодействию, а также совместному отстаиванию многосторонних подходов в международных отношениях.