Мурманск, , 19:33 — REGNUM До конца 2025 года компания «Российские железные дороги» инвестирует в развитие железнодорожной инфраструктуры Мурманской области 43,5 млрд рублей. Соответствующее соглашение глава компании Виктор Голомолзин и губернатор региона Андрей Чибис подписали сегодня, 25 марта.

В числе приоритетных задач сотрудничества — реализация проекта развития участка Мурманск-Волховстрой и реконструкции участка Мурманск-Оленегорск со строительством вторых путей. Отмечается, что реализация проекта позволит увеличить пропускную способность железнодорожного участка для обеспечения пропуска перспективного объема грузов в направлении портов Мурманского транспортного узла.

«Инвестпроект «РЖД» по увеличению пропускной способности дороги — это увеличение грузопотока в Мурманск, рост возможностей наших портов, порядка 3 млрд рублей налогов и 200 новых рабочих мест. Мурманская область получает как системные, так и конкретные выгоды», — прокомментировал соглашение Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, ОАО «Российские железные дороги» урезало планируемую инвестиционную программу на 2021 год на 63,2 млрд рублей.