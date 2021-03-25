Ижевск, , 19:31 — REGNUM В Ижевске 11 марта отпраздновала 100-летний юбилей ветеран Великой Отечественной войны Евдокия Князева, которая в октябре 2020 года перенесла COVID-19. Сейчас завершен процесс реабилитации, пациентка полностью восстановилась, сообщает оперативный штаб Удмуртии.

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Женщина почувствовала себя плохо 8 октября, тест на коронавирус оказался положительным, после флюорографии она осталась лечиться дома. Однако состояние больной ухудшалось, 14 октября ее госпитализировали в ковид-центр на базе ГКБ №8.

По словам главного врача больницы Валерия Ватулина, было поражение обоих легких около 40%. В случае с коронавирусом очень важно состояние и настрой на выздоровление самого больного, а также оперативность и эффективность применяемого лечения.

После выписки из больницы было начато восстановительное лечение: массаж, простые физические и дыхательные упражнения, а также пение помогли долгожительнице снова встать на ноги и начать ходить.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в день своего 100-летнего юбилея из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России в Москве выписалась Пелагея Пояркова. Онастала первым в России 100-летним пациентом, выздоровевшим после заражения коронавирусом.

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