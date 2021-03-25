25 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили случай в Норвегии, где на одной из судоверфей опрокинулся российский траулер.

Артур Савин, , 19:57 — REGNUM Инцидент у причала судоремонтной верфи «Кимек» в Норвегии, где в результате неудачного спуска на воду опрокинулся Российский траулер «Мелкарт», вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 25 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Траулер «Мелкарт» Http://murmanseafood.ru

"Слово «прилёг» звучит менее тревожно, чем «опрокинулся», — считает Агата В.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что российским владельцам судов лучше осуществлять ремонтные работы кораблей и заказывать новые на территории России. Граждане считают, что инцидент явным образом демонстрирует профессионализм сотрудников норвежских судоверфей.

«Отсюда мораль: заказывайте и ремонтируйте корабли в российских доках. А то закажут в ЕС, а потом удивляются, что посудина хлипкая и тонет», — написал Аревик И.

Другие парировали данное мнение тем, что привели в пример случай с плавучим доком в Мурманске, на котором загорелся крейсер «Адмирал Кузнецов». Граждане уверены, что никто не застрахован от случайных инцидентов, коим и является опрокинутый корабль в Норвегии.

«Помним приключения Кузи. Единственный плавучий док затоплен, сам Кузя загорелся, а теперь ещё и директор за хищение посажен», — отметила Марина Е.

Часть граждан выразила уверенность, что порт, виновный в случившемся, полностью восполнит владельцу корабля все издержки.

«Порт ответит, это их косяк. Они за сезонное хранение деньги берут. Как за подъём, так и за спуск на воду», — поделился своим мнением Максим С.

Ряд граждан обратил внимание, что в комментариях не оказалось злопыхателей Российской Федерации, которые каждую мелкую неудачу в России раздувают до немыслимых масштабов. Люди считают, что Норвегия должна тоже получить свою долю язвительных мнений.

«Путин с Рогозиным виноваты! Ах, стоп… да это же в Норвегии! Тогда это другое», — шутит Александр С.

Нашлись и те, кто принялся активно шутить над произошедшим. Некоторые из них предположили, что корабль перевернулся из-за бутылки шампанского, разбитого о его борт.

«Да кто же так бутылку шампанского о борт разбил, что аж корабль перевернулся? Можете сразу его пилить на металлолом», — пишет Константин Х.

Напомним, 25 марта телерадиокомпания NRK опубликовала материал, согласно которому российский траулер «Мелкарт» длиной 53 метра опрокинулся у причала судоремонтной верфи «Кимек» в норвежском Киркенесе.