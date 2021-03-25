Вашингтон, 25 марта, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Законодатели США вызвали генеральных директоров Google, Facebook и Twitter в суд, чтобы задать вопросы касательно того, какую роль их компании сыграли в распространении дезинформации. Об этом 25 марта сообщает The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вброс

Это не первый раз, когда директора Google Сундар Пичаи, Facebook Марк Цукенберг и Twitter Джек Дорси дают показания. В этот раз всё внимание будет сфокусировано на распространении дезинформации и экстремизма до и после протестов в Капитолии США, которые прошли 6 января. Более того, законодатели попытаются выяснить, как социальные сети повлияли на распространение ложных слухов по поводу президентских выборов 2020 года.

Слушания пройдут в формате видео-конференц-связи, возглавляемые палатой демократов в комитете Сената США по энергетике и торговле. Как отмечает издание, демократы также попытаются уличить генеральных директоров в том, что их компании помогли распространить ложные слухи о вакцинах от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре компания Facebook сообщила о своих намерениях бороться с дезинформацией, вложить не менее $100 млн в индустрию СМИ, а также запретить некоторые виды рекламы.

По словам Марка Цукерберга, социальная сеть решила транслировать только «достоверную информацию о вакцинах». Однако не уточнялось, каким образом будет определяться степень этой «достоверности».