25 марта 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили данные о достигнутых рекордных показателях скорости сети 5G в России.

Артур Савин, , 20:34 — REGNUM Заявление представителей пресс-службы сотового оператора МТС о том, что их пилотная сеть 5G в России якобы смогла достигнуть рекордной скорости 4 Гбит/с, вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 25 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов © ИА REGNUM

"Хорошее дело, конечно. Скорость соединений и быстрая передача данных — это очень хорошо», — поделился своим мнением Виталий Ч.

Многие пользователи усомнились в том, что столь большая пропускная способность сети достанется простому клиенту компании. Люди уверены, что эта скорость будет просто распределена на каждого, кто окажется в пределах действия вышки.

«4 гигабита лишь на «распределительной» линии. Каждому пользователю будет отведено в лучшем случае 20 мбит/сек», — предположил Максим В.

Некоторые комментаторы усомнились даже в том, что сети 5G имеет актуальность на территории Российской Федерации. Граждане уверены, что это не только не нужно, но ещё и вредно.

«5G? Зачем? Интернет и так прекрасно работает. И вот вопрос: как те излучения будут сказываться на человеке и на окружающей среде?» — задаётся вопросом Regina B.

Ряд граждан оказался напуган приходом в России сетей нового поколения. Граждане указали на то, что они якобы напрямую влияют на самочувствие людей.

«Поэтому люди часто болеют и на головную боль жалуются в последнее время. Подвергаюсь постоянному воздействию микроволновых волн», — считает Владислав С.

Часть пользователей призвала сотовых операторов обратить своё внимание на то, что, развивая сети 5G, не стоит забывать, что и предыдущее поколение 4G пришло не в каждый уголок страны.

«А можно у нас хотя бы 4G до ума довести? Не работает ни черта», — пишет Владислав К.

Отдельные комментаторы пожаловались на то, что уже имеющиеся технологии связи не удовлетворяют их в сфере качества. Граждане уверены, что операторам стоит делать акцент не новых технологиях, а на улучшении старых.

«Вы о чём? Какая скорость? В подъезд зашёл — и нет ничего. Ни связи, ни интернета! Деньги только и умеют собирать!» — возмущается Андрей Л.

Напомним, 25 марта в пресс-службе российского сотового оператора МТС заявили, что организация вместе с компаниями Motorola и Qualcomm достигла рекордной скорости загрузки данных в пилотной сети 5G. Загрузки данных якобы превысила 4 Гбит/с, а это является рекордом среди коммерческих смартфонов, представленных в России и Европе.