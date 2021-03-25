Луганск, , 19:27 — REGNUM Двое украинских боевиков погибли и ещё двое получили тяжёлые ранения при разрыве ствола тяжёлого миномёта М 120−15 «Молот», сообщил 25 марта официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Инцидент произошёл 23 марта в 9-м батальоне 59-й бригады ВСУ. При этом командир батальона представил командованию гибель подчинённых «как результат нарушения правил при обращении с вооружением».

Добавим, что, по словам Осадчего, сами украинские военные называют М 120−15 «оружием самоликвидации». Это оружие разработано на Украине в 2015 году на базе советского миномёта 2Б11, применяется с 2016 года.

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