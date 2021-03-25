Москва, 25 марта, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Курс биткоина в четверг, 25 марта, снизился более чем на 10% и опускался ниже $51 тысячи, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 15:20 мск на крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance курс биткоина снижался до $51 057.

На 15:14 мск на торговой площадке CoinDesk биткоин стоил $51 144, что на 10,69% ниже, чем днём ранее.

Напомним, 13 марта курс биткоина обновил исторический максимум, достигнув $61 844^ после чего начал снижаться.