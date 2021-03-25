Пекин, , 19:14 — REGNUM Глава МИД КНР Ван И на полях визита в Саудовскую Аравию встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Наифом Фалахом аль-Хаджрафом. Об этом 25 марта сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в текущем году исполняется сорок лет со дня создания ССАГПЗ, который играет исключительно важную роль в помощи социально-экономическому развитию в регионе.

В ходе переговоров отмечалось, что за прошедший период стороны достигли большого исторического прогресса. Ван И сообщил собеседнику о готовности Китая рассматривать дополнительные меры по повышению уровня двусторонних связей, развивать взаимовыгодное сотрудничество. Важнейшей задачей в ходе переговоров названо скорейшее подписание соглашения и свободной торговле между КНР и ССАГПЗ, а также сотрудничество в противоэпидемической сфере. Руководствуясь интересами взаимной дружбы, Китай также прилагает немалые усилия по достижению в регионе Ближнего и Среднего Востока мирного урегулирования существующих здесь конфликтов.

Н.Ф. аль-Хаджраф, в свою очередь, подчеркну доверительный и уважительный характер двусторонних отношений. Китай является приоритетом ССАГПЗ в части возобновления прерванных эпидемией переговоров о свободной торговле, а также о сотрудничестве в сфере цифровой экономики и высоких технологий. Арабский мир высоко ценит роль КНР в поддержании и укреплении регионального и глобального мира и безопасности.