Москва, , 19:07 — REGNUM Средняя цена за литр бензина в России за неделю с 15 по 22 марта выросла на 12 копеек и достигла 47,31 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дизельное топливо за этот период также подорожало на четыре копейки — до 49,34 рубля за литр.

По состоянию на 22 марта средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составила 44,64 рубля, марки Аи-95 — 48,25 рубля, марки Аи-98 — 54,83 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 67 региональных центрах. Наиболее значительно он подорожал в Махачкале — на 1,4%, Петропавловске-Камчатском — на 1,1%. Снижение цен отмечено в Южно-Сахалинске — на 0,4% и Мурманске — на 0,1%.

В Москве бензин за неделю подорожал в среднем на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,2%.