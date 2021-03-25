Иерусалим, , 19:07 — REGNUM Ракетный удар нанесли ВС Ирана по израильскому контейнеровозу в Аравийском море, передаёт 25 марта 12 канал ТВ Израиля.

Уточняется, что ракета попала в шедший в Индию из Танзании контейнеровоз компании XT Management. Несмотря на удар по судну, оно смогло продолжить путь.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта Израиль обвинил Иран в организации взрыва на грузовом судне Helios Ray в Оманском заливе. Иран отверг эти обвинения.

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