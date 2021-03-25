Ульяновск, , 19:04 — REGNUM В Ульяновскую область поступит крупная партия средств дезинфекции и индивидуальной защиты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Региональные власти заявляют, что председатель российского правительства Михаил Мишустин поддержал губернатора Сергея Морозова об обеспечении населения региона средствами индивидуальной защиты. В сообщении уточняется, что в апреле планируется поставка 50 млн одноразовых масок и 500 тыс. литров.

Одноразовые маски и антисептики будут переданы в Ульяновскую область на безвозмездной основе, говорится в релизе.

Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области Дмитрий Вавилин уточняет, что средства индивидуальной защиты будут переданы в бюджетные учреждения — в частности, в медицинские организации, школы, детские сады, оздоровительные лагеря, МФЦ, учреждения культуры и социальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновскую область передано более 50 тыс. доз вакцины от COVID-19, в ближайшее время ожидается поставка ещё 4,9 тыс. комплектов «Спутника V». Вакцинацию прошли почти 46 тыс. жителей.

Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 50 222 случая заражения SARS-CoV-2, вылечились 46 842 пациента, скончались 935 жителей.