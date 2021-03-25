Тюмень, , 19:01 — REGNUM Власти Тюмени прислушались к предложению экологических активистов и нанесут на шумозащитные экраны вдоль автодорог изображения хищных птиц. Об этом сообщается в паблике движения «Зелёный хоровод» социальной сети «ВКонтакте».

На сегодня проблема гибели птиц от столкновения с бликующими и прозрачными шумозащитными экранами в российских городах является крайне актуальной. Пернатые гибнут массово, тысячами. Тем самым нарушается природный баланс.

В октябре 2018 команда экодвижения «Зелёный хоровод» обратилась к тюменским властям с инициативой о нанесении силуэтов хищных птиц на шумозащитные экраны вдоль автодорог и мостовых развязках, но предложение осталось незамеченным.

Вторая попытка, сделанная в январе 2021 года, увенчалась успехом. Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени посчитал целесообразным проведение мероприятий по снижению риска столкновения птиц с акустическими экранами путём нанесения наклеек.

«В России крайне мало таких простых мер спасения птиц, хотя для города — это очень дешёвая, но действенная мера. В данном случае, Тюмень может задать тренд на спасение городских пернатых, показать, как можно сохранить часть городской природной цепочки и войти в позитивную федеральную новостную повестку», — отмечают в движении «Зелёный хоровод».