Донецк, , 18:59 — REGNUM Украинский беспилотник, корректировавший огонь при обстреле боевиками территории ДНР, сбит бойцами Народной милиции республики, сообщается 25 марта на официальном сайте ДНР.

Как рассказал заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, боевики применили беспилотник на мариупольском направлении. Дрон корректировал огонь при обстреле территории ДНР из миномётов калибра 120-мм.

Обстрел вёлся со стороны Водяного по району Новой Таврии. Боевики выпустили десять мин.

Басурин «Благодаря слаженным действиям военнослужащих Народной милиции вражеский беспилотник был своевременно обнаружен и сбит, что позволило предотвратить гибель мирных жителей и разрушения гражданской инфраструктуры».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 марта ВСУ обстреляли населённые пункты Спартак, Горловка, Новая Таврия и Петровское в ДНР. Применялась тяжёлая артиллерия.

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