Вашингтон, , 20:52 — REGNUM Американская компания SpaceX проведёт ещё одни испытания ракеты Starship SN11 после того, как её двигатель Raptor был заменён для починки. Об этом 25 марта сообщает репортер Майкл Бэйлор в своем Twitter.

Двигатель решили заменить после огневых испытаний ракеты, которы прошли 23 марта в Южном Техасе, недалеко от деревни Бока-Чика на побережье Мексиканского залива.

Отмечается, что SpaceX планирует провести повторное статическое огневое испытание прототипа Starship уже 26 марта. Для этого компания создала новый график для перекрытия окрестных дорог.

Как показывает опыт, двигатели Raptor не особо надёжны. Двигатель неоднократно меняли во время испытаний прототипов SN10 и SN9.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта предыдущий прототип космического корабля Starship SN10 после испытательного суборбитального полета и успешной вертикальной посадки взорвался на земле.