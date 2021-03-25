Ульяновск, , 18:46 — REGNUM В Ульяновске депутаты озабочены состоянием системы ливневой канализации, полагая, что она не справляется со своей задачей. При этом власти оценивают ливнёвки как удовлетворительные. Об этом сообщается на сайте городской думы Ульяновска.

В преддверии паводка парламентарии на заседании профильного комитета обсудили вопрос состояния систем ливневых канализаций. В управлении администрации Ульяновска отмечают, что техническое состояние ливневок оценивают как удовлетворительное, поскольку они способны пропустить необходимый объем талых вод, говорится в сообщении.

Однако не все депутаты согласны с этой оценкой. Так, парламентарий Владимир Парамонов полагает, что около «60% ливневых канализаций города не соответствует нормативным требованиям», так как они «просто не справляется со своей задачей». Депутат предложил проинвентаризировать все объекты и определить, какие из них необходимо ремонтировать в первую очередь.

«Сегодня мы видим, что город в буквально смысле затопляет», — приводится мнение народного избранника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области определили шесть дорожных участков, которые могут пострадать от весеннего паводка. В их числе — система лотков и ливневки второго пускового комплекса первой очереди строительства моста через Волгу. Кроме того, планируется усилить противопаводковые меры на водопропускных трубах на участке дороги от Саранска до Елизаветино (через Сурское и Ульяновск).