Курск, , 18:45 — REGNUM Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов в ходе рабочей поездки 25 марта посетил завод «Экотекс» в Курске, сообщил портал «Секунда».

"Как вы бизнес строите? Я посмотрел, вас же постоянно штрафуют. То 700 тысяч штраф, то 100 тысяч. Люди постоянно жалуются. Взятки какие-то даете, потом уголовные дела возуждают, — заявил Козлов генеральному директору предприятия Евгению Караченцеву.

Для министра провели экскурсию по заводу. Руководство «Экотекса» снова сообщило о новом оборудовании, которое предотвратит загрязнение воздуха.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние несколько лет деятельность завода «Экотекс» несколько раз останавливали по решению суда и накладывали многочисленные штрафы. Причина — в выбросе вредных веществ, которые портят воздух в Курске. Несмотря на внимание к проблеме со стороны региональных властей и переговоры в руководством завода, жалобы на «Экотекс» продолжают поступать регулярно.

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