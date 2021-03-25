Москва, , 18:44 — REGNUM Несколько недель понадобится, чтобы возобновилось движение судов через Суэцкий канал, сообщили 25 марта в МИД РФ.

«Египет — движение через Суэцкий канал остается перекрытым из-за аварии 23 марта контейнеровоза Ever Given, разблокировка может занять несколько недель», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/MID_travel/status/1375050802583207936

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ever Given перекрыл движение через Суэцкий канал 23 марта: он сел на мель, отклонившись от курса.

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