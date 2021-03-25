Ростов-на-Дону, 25 марта 2021, 18:39 — REGNUM Стало вакантным место генерального директора муниципального унитарного предприятия «Ростовпассажиртранс». Руководящую должность покинул Андрей Быков, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».
С чем связан уход Быкова, неизвестно. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
ИА REGNUM сообщало, что Андрей Быков был назначен на должность руководителя предприятия в июне 2019 года после того, как по собственному желанию уволился Валерий Костюков.
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