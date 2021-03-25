25 марта 2021 | Время чтения 1 мин

В сети обсудили экстрадицию из Австрии бывшего российского чиновника Бориса Мазо, которого обвиняют в краже 900 млн рублей из бюджета на реконструкцию Эрмитажа.

Артур Савин, , 19:14 — REGNUM Экстрадиция из Австрии в Россию экс-директора департамента управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо, которого обвиняют в хищении более 900 млн рублей из бюджета на реконструкцию Эрмитажа, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 25 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Генеральная прокуратура России Globallookpress

"С возвращением домой!» — пишет Николай М.

Многие пользователи остро отреагировали на возвращение бывшего чиновника на Родину. Граждане призвали наказать его по всей строгости закона и в первую очередь материально.

«Наиполнейшая конфискация всего движимого и недвижимого имущества. Оставить в трусах и майке-алкоголичке!» — написала Лариса Б.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Мазо скрывался в Австрии благодаря своим деньгам. Как только они подошли к концу, правительство европейской страны вдруг обнаружило на своей территории разыскиваемого в России преступника.

«Выдали потому, что у него деньги закончились? Надо таких привлекать к посадке тайги и переработке мусора!» — поделился своим мнением Сергей К.

Часть людей предположила, что, даже если Мазо получит полагающееся ему наказание, бюджет страны не увидит украденных денег. Граждане считают, что ворованные деньги зачастую так и остаются в «неизвестном» месте.

«Даже если и посадят, как Сердюкова, у меня вопрос: а деньги вернут? Кстати, а где сейчас Сердюков?» — задаётся вопросом Александр С.

Отдельные граждане выступили с мнением, согласно которому социально-экономическая и политическая модель российского государства создала страшного монстра под названием «коррупция».

"Такое чувство, что Россия — это инкубатор воров и коррупционеров. Или власть беззубая, или сама является источником порождения коррупции. Точечные меры ни к чему не приводят, коррупция расцвела пышным цветом», — считает Геннадий М.

Нашлись и те, кто предложил самые радикальные методы борьбы с воровством среди чиновников. Граждане считают, что ситуация уже настолько критическая, что требует подобных мер.

«Да начните уже руки отрубать за коррупцию! Иначе это никогда не закончится!» — пишет Димон М.

Напомним, 25 марта в пресс-службе Генеральной прокуратуры России сообщили, что ведомство добилось выдачи из Австрии экс-директора департамента управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо, обвиняемого в хищении более 900 млн рублей из бюджета на реконструкцию Эрмитажа.