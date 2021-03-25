Санкт-Петербург, , 18:46 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко просит федеральный центр рассмотреть возможность предоставить право неоднократного пересечения государственной границы гражданам России, проживающими в Эстонии и Финляндии, для того, чтобы эти соотечественники могли привиться от коронавируса российской вакциной на территории Ленинградской области.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как сообщили 25 марта в пресс-службе губернатора, соответствующее обращение направлено в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как известно, по распоряжению правительства граждане РФ в период ограничительных мер из-за пандемии имеют право лишь однократного выезда из России к месту постоянного проживания, и большинством соотечественников это право уже было использовано.

«В целях вакцинации указанных граждан от COVID-19 рассматривается возможность ее проведения в государственных медучреждениях на территории Выборгского и Кингисеппского районов Ленинградской области. (…) Таким образом, указанная категория российских граждан в случае вакцинирования на территории Российской Федерации будет лишена возможности последующего выезда к месту постоянного проживания», — говорится в письме Александра Дрозденко.

Губернатор просит вице-премьера «рассмотреть возможность принятия решений, позволяющих осуществить неоднократное пересечение государственной границы гражданам Российской Федерации, следующим с целью вакцинации в Российскую Федерацию, при предъявлении подтверждающих документов».

Напомним, в конце февраля Дрозденко распорядился увеличить объем поставок вакцины от коронавируса в прививочные пункты граничащего с Эстонией Кингисеппского района с учетом спроса на вакцинацию со стороны граждан России, постоянно живущих в Эстонии.

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