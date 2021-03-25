Калуга, , 18:37 — REGNUM 25 марта глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил Лидии Георгиевне Нефеденковой свидетельство о занесении на доску почёта «Дела и люди». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, 1 мая 2020 года из-за пандемии Лидия Георгиевна не смогла присутствовать на торжественной церемонии открытия доски почёта.

Калужанке вручили свидетельство о занесении на доску почёта Пресс-служба Городской думы Калуги

Лидия Георгиевна родилась в городе Фурманов Ивановской области. В 1971 году закончила Ивановский техникум советской торговли по специальности технолог общественного питания и по распределению была направлена в Сухиничский торг Калужской области. В 1973 году переведена в Калужский трест столовых. Общий трудовой стаж — 47 лет, 28 лет Лидия Георгиевна проработала в общественном питании и продолжает трудиться заведующим производства в столовой.

Она неоднократно участвовала в конкурсах кулинарного мастерства, была отмечена благодарностями и почётными грамотами.