Тверь, 25 марта, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Сертификаты на приобретение или строительство жилья вручил 21 молодой семье из муниципалитетов Тверской области губернатор Игорь Руденя 25 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверской губернатор Руденя вручил молодым семьям жилищные сертификаты

«Для каждого из нас Родина начинается со своего дома. Пусть в ваших новых домах будет как можно больше маленьких детей и звучит детский смех. Крепкие и большие семьи — наша тверская традиция. По инициативе президента России Владимира Путина в России реализуются беспрецедентные меры поддержки молодых и многодетных родителей. Наш регион принимает в этой работе самое активное участие», — сказал Игорь Руденя.

Государственная программа в сфере обеспечения жильем молодых семей в Тверской области действует с 2007 года. Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома. В 2021 году благодаря жилищным сертификатам жилищные условия улучшат 179 молодых семей из 33 муниципалитетов региона. В целом за последние пять лет сертификаты получили около 700 молодых семей. Почти каждая третья семья, участвующая в программе, — многодетная. За 2020 год в Тверской области количество многодетных семей увеличилось на тысячу, в них в прошлом году родились 3,5 тысячи детей.

Государственная программа также предусматривает предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям на частичное погашение ипотечного кредита либо для компенсации собственных затрат в случае рождения (усыновления) ребенка в течение года после приобретения жилья. Кроме того, предоставляются выплаты при рождении детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку. Размер выплаты составляет до 200 тысяч рублей, при рождении второго ребенка молодые семьи могут получить ещё до 300 тысяч рублей, а при рождении третьего ребенка до 500 тысяч рублей. Получить выплаты с недавнего времени могут родители, возраст одного из которых не превышает 35 лет, а в многодетных семьях — 40 лет. Ранее воспользоваться этой мерой поддержки могли только семьи, в которых возраст одного из супругов не превышал 25 лет.

Отметим, что в Тверской области действует около 50 различных направлений поддержки для семей с детьми. С октября 2019 года вручаются региональные подарочные наборы для каждого новорождённого. Действует программа регионального семейного капитала, предоставляется финансовая поддержка в виде социальных выплат. С 2020 года по инициативе Игоря Рудени в Тверской области усилена поддержка многодетных родителей.