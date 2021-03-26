Стокгольм, , 08:04 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 16. Данная информация была опубликована 25 марта на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 13 273 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 773 690 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 7 706 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 1 005 559 человек, вторую — 433 156 человек.

По состоянию на 25 марта, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 294 пациента с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 5 795 пациентов.