Москва, , 18:28 — REGNUM Число вакцинированных от коронавирусной инфекции жителей Москвы достигло миллиона, заявил 25 марта московский мэр Сергей Собянин в эфире «России 24».

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По его словам, из миллиона привитых порядка 40% — пожилые люди. И даже у них «нет никаких проблем с точки зрения последствий вакцинации, нет каких-либо серьёзных осложнений ни у кого».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве заявили, что все три вакцины от коронавирусной инфекции, созданные и зарегистрированные в России, в рамной мере эффективны.

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