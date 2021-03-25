Санкт-Петербург, , 18:31 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко не исключает партнерства региона в части технологических решений по переработке твёрдых бытовых отходов с Белоруссией, имеющей соответствующий опыт — производство в Брестской области. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

По словам Дрозденко, областные власти изучили опыт в Бресте, где работает уникальный завод, который занимается глубокой переработкой бытового мусора.

«Мы ведем переговоры не только с белорусской стороной. Мы ведем переговоры и с другими государствами, в частности с Финляндией. Наши партнеры в Финляндии, с кем мы начали переговоры, являются партнерами брестского завода. Получается, что мы на троих, в хорошем смысле этого русского слова, сможем «замутить» этот проект по глубокой переработке бытового мусора», — отметил Дрозденко.

Напомним, что к 2023 году в регионе хотят закрыть все действующие полигоны и организовать глубокую переработку мусора. Для этого нужны заводы, которые справятся с ТБО не только Ленобласти, но и Санкт-Петербурга, который не может размещать отходы на своей территории и вывозит их в соседний регион.

«Мы будем партнерами по размещению и выбору технологии для строительства. Нам нужны заводы объемом переработки от 300 тыс. тонн в год. Меньший объём нас не интересует», — уточнил губернатор.

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