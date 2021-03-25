Чебоксары, , 18:26 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор бывшему директору одной из управляющих компаний в Новочебоксарске, которому инкриминировали причинении ущерба ресурсоснабжающей организации. Ущерб оценивался почти в 3,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Перед судом предстал бывший директор общества «УК «ЖЭК 21». Суд установил, что с января 2015 года по февраль 2017 года, руководя обществом, фигурант уголовного дела не в полном объёме перечислял ресурсоснабжающей организации средства, которые поступали от жильцов на оплату коммунальных услуг. Часть денег, как установило следствие, использовалась на «иные цели, связанные с деятельностью управляющей компании».

"Указанные действия привели к образованию около 3,5 млн рублей задолженности перед ресурсоснабжающей организацией», — говорится в сообщении.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере без цели хищения»). Суд вынес обвинительный вердикт, назначив два года условного срока с испытательным сроком на полтора года. Также взыскан размер причинённого ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах провели прокурорскую проверку по факту получения травмы ребёнком на детской площадкой: предварительно установлено, что при прыжке с забора мальчика попал ногой в вентиляционное углубление.

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