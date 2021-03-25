Нижний Новгород, , 18:23 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 25 марта выявили 1534 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 1535 новых носителей коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 569 792 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 331 новый случай заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 200, в Саратовской области — 161, в Пермском крае — 121, в Башкирии — 109, в Пензенской области — 107, в Ульяновской области — 100, в Кировской области — 98, в Удмуртии — 80, в Оренбургской области — 78, в Чувашии — 47, в Татарии — 42, в Мордовии — 37, в Марий Эл — 23.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 105 661 случай, в Самарской области — 54 538, в Саратовской области — 53 853, в Пермском крае — 50 533, в Ульяновской области — 50 222, в Пензенской области — 41 402, в Оренбургской области — 39 518, в Кировской области — 39 201, в Башкирии — 31 707, в Удмуртии — 30 184, в Чувашии — 22 524, в Татарии — 19 195, в Мордовии — 18 831, в Марий Эл — 12 412.

Полностью выздоровел 518 383 жителя округа, за последние сутки выписаны 1805 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 12 065 человек, за минувшие сутки скончались 55 жителей Поволжья. Накануне умерли 65 жителей округа.

По-прежнему более чем в два раза отличаются данные регионального и общефедерального штабов по числу смертей от COVID-19 в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 25 марта от последствий заражения коронавирусом в регионе скончался 371 человек, в течение последних суток зарегистрирован один летальный случай. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 745 жителей Удмуртии скончались с начала пандемии, два человека — за последние 24 часа.

Отметим, весной прошлого года максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 марта в России с начала пандемии подтвержден 4 492 692 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлен 9221 новый носитель SARS-CoV-2. Полностью выздоровел 4 109 281 жителя России, за сутки выписан 10 881 человек. 96 612 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 393 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 286 799 человек.