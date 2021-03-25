Москва, , 18:18 — REGNUM Идея «интернета по паспорту» избыточна, однако необходимо менять культуру общения в Сети, считает глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

«Мы должны менять культуру общения в интернете. В обычной жизни мы не прикрываемся именем агент007 или маша78. Почему же это допустимо в интернете, когда сегодня гражданин в среднем проводит в Сети до трёх с половиной часов в день», — отметил Хинштейен в ТГ-канале.

Паспортные данные, номер телефона, электронную почту и адрес проживания не потребуется при регистрации новых пользователей соцсетей и мессенджеров, они не понадобятся и при регистрации в Единой информационной системе (ЕИС) для выдачи согласия на использование персональных данных. Регистрация будет проводится через портал Госуслуг. Соответствующее предложение будет внесено в проект приказа Роскомнадзора, отметили в комитете Госдумы по информполитике.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, широкий резонанс вызвал проект приказа Роскомнадзора об «интернете по паспорту».

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