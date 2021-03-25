Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Американская компания Apple запатентовала технологию, которая поможет лучше ориентироваться водителям в ночное время. Об этом 25 марта сообщает Autoevolution.

Новая технология позволит использовать одновременно несколько инфракрасных фар, что улучшит систему ночного видения и автопилота. Отмечается, что это поможет подсвечивать объекты на расстоянии около 200 м. Данная функция нацелена на то, чтобы автомобильные системы заранее обнаружили опасность и успели принять оптимальное решение.

Патент будет использоваться в электромобиле, который Apple собирается выпустить на рынок в будущем.

Напомним, что аналитики уверены, что электромобили Apple появятся на рынке не раньше 2025 года. За это время технологии могут измениться.