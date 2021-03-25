Москва, , 18:17 — REGNUM Герману Арбинину, задержанному в Москве по делу о нападении банды Шамиля Басаева на десантников Псковской дивизии ВДВ в марте 2000 года в Чечне, в ближайшее время будет предъявлено обвинение по статьям бандитизм, вооружённый мятеж, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Комментируя это задержание, полковник запаса подразделения «Альфа» Виталий Демидкин в эфире Sputnik сказал, что большинство подельников Басаева уже за решёткой. Но несколько боевиков ещё на свободе.

Демидкин «Каким-то образом им удалось уйти от правоохранительных органов, но могу заверить в том, что через короткое время и они тоже будут задержаны. Здесь всё зависит от того, насколько они замаскировались, а может быть, даже покинули территорию нашего государства. Все они находятся в розыске по нашей стране».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Арбинин задержан 25 марта сотрудниками МВД РФ и Росгвардии. Его доставили в полицию для предъявления обвинения и избрания меры пресечения.

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