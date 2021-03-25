Ярославль, , 18:17 — REGNUM Кировский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте заведующего ярославским отделением банка ВТБ Ильи Гофтмана. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Илья Гофтман УФНС по ЯО

Как ранее сообщало ИА REGNUM Гофтмана обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном разглашении или использовании сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Уголовное дело находится в ведении следствия ярославского управления ФСБ.

Кировский суд согласился с доводами следователей и арестовал Илью Гофтмана, процесс проходил в закрытом режиме. Глава ярославского отделения банка ВТБ будет находиться в следственном изоляторе до 22 мая 2021 года.

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