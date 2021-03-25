Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM Третья волна эпидемии коронавируса в Санкт-Петербурге может начаться в апреле-мае 2021 года. Этому может способствовать низкая активность населения в деле вакцинации, постепенное снижение иммунитета у тех, кто переболел в начале второй волны, а также новые штаммы коронавируса.

Машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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Такое мнение в четверг, 25 марта, высказал журналистам первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана, передает ТАСС.

По словам чиновника, вероятно, третью волну эпидемии следует ожидать в конце апреля, в мае или в начале июня. Чтобы избежать ее прихода, необходима вакцинация населения, даже среди тех, кто болел во время второй волны. «Пиковые показатели заболеваемости в Петербурге наблюдались осенью прошлого года, соответственно, именно к апрелю — маю иммунитет к вирусу среди переболевших может начать ослабевать», — пояснил Сарана.

Также, по мнению представителя комздрава Петербурга, третья волна эпидемии может возникнуть из-за появления новых штаммов и мутации уже циркулирующих штаммов на территории страны. Сегодняшнюю эпидемическую ситуацию в Петербурге он оценил как «высокое плато», что хуже, чем было после спада первой волны.

«Мы достаточно высоко стоим на плато. Если летом мы принимали [в больницы на госпитализацию] 100 человек [ежедневно], то сейчас принимаем 250−300 <…> При этом мы снизили ношение масок, больше стали встречаться, ограничительные мероприятия ослабились», — отметил Сарана. Вместе с тем он предположил, что третья волна, скорее всего, будет ниже, чем предыдущая, а болезнь будет протекать легче.

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