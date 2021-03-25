Париж, , 18:13 — REGNUM Представитель правительства Франции Габриэль Атталь 25 марта заявил, что предложение президента совета столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс — перенести школьные весенние каникулы на две недели раньше для остановки распространения COVID-19 — «полезно», но закрытие школ является «последним средством». Об этом сообщает Le Figaro.

На данный момент весенние школьные каникулы в регионе Иль-де-Франс запланированы с 17 апреля до 3 мая. Их предлагается перенести на период с 3 апреля до 19 апреля.

«Все предложения полезны, особенно когда они не отрицают реальности фактов и направлены на нахождения решений», — прокомментировал Габриэль Атталь. По его словам, «для семей, закрытие школ очевидно, принесет большие трудности с точки зрения организации», а для правительства «закрытие школ является последним средством, потому что мы знаем стоимость образования и социальные издержки».

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 марта правительство Франциизакрыло на карантин 16 департаментовФранции, в том числе весь столичный регион Иль-де-Франс.