Краснодар, , 18:04 — REGNUM Обыски в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводятся в рамках уголовного дела о взяточничестве, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета 25 марта.

«В рамках расследования уголовного дела в отношении начальника одного из отделов Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю следственным управлением по краю при оперативной поддержке сотрудников краевого управления ФСБ и ОЭБ и ПК УМВД по Краснодару проводятся обыски в указанном ведомстве, а также по местам жительства сотрудников. В ходе обысков следователи изымают предметы и документацию, имеющие значение для расследования», — уточнили в пресс-службе следственного ведомства.

По версии следствия, в служебном кабинете женщина получила взятку в 150 тыс. рублей т представителя коммерческой организации. Деньги предназначались за непринятие мер реагирования при проверке данного предприятия. По месту жительства подозреваемой следователи обнаружили более 11 млн рублей в рублях и иностранной валюте.

В СК уточнили, что ряд сотрудников управления Роспотребнадзора вызваны к следователю для проведения допросов.

Как сообщало ИА REGNUM, об оперативных мероприятиях в управлении Роспотребнадзора ранее сообщали источники в правоохранительных органах.