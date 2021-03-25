Москва, , 18:03 — REGNUM Ситуация с обеспечением реализации прав граждан РФ, проживающих в Донбассе, не является тупиковой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил член президиума ЦК КПРФ депутат Госдумы Николай Коломейцев.

«Почему — тупик? Они («Единая Россия») для себя имеют 3 млн резерва граждан, которых можно записать к кому угодно… Я просто сталкивался с этим и вижу, что так и делается», — сказал Коломейцев.

Он рассказал, что интересовался ситуацией с проведением единого дня голосования на территории ЛНР и ДНР — направил запросы в профильные министерства и ведомства: ЦИК и МВД.

«Я задал вопрос, мне в ЦИК сказали, что это не их вопрос, это МИД, а какой МИД, если это территория неопределенного статуса? Я написал и в МВД — пока нет ответов», — сообщил парламентарий.

С просьбой проработать механизм участия граждан РФ, проживающих на территории ДНР и ЛНР, в сентябрьских выборах в Госдуму обращался ранее в ЦИК и комитет Госдумы по регламенту.

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