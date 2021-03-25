Киев, , 17:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 25 марта, подписал закон об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение о минировании, сообщила пресс-служба его офиса.

Отмечается, что данный закон Верховная рада приняла 2 марта 2021 года, тогда соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов при 226 необходимых.

Подписанный закон вводит на Украине уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если заведомо ложное сообщение касается критически важных объектов инфраструктуры. Кроме того, вводится уголовная ответственность за аналогичные сообщения в отношении зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Теперь такое деяние наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет лишения свободы.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты отмечали, что за 2019 год было около 2 тыс. уголовных преступлений, связанных с ложным минированием, что почти вдвое больше, чем в 2018 году, при этом нередко одновременно сообщается о минировании десятков объектов.

ИА REGNUM напоминает, что в марте в Харькове задержали мужчину, 16 раз заявившего в полицию о ложных минированиях госучреждений города — в частности, судов различных инстанций и территориальных сервисных центров МВД Украины.