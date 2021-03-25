Архангельск, , 17:54 — REGNUM В Архангельской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 33-летней женщины. Ее обезглавленное тело было обнаружено в лесном массиве вблизи Новодвинска.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном СУ СКР, Ольга Шлямина пропала 20 марта — около 18 часовона ушла из дома на улице Двинской в Новодвинске и не вернулась. По подозрению в убийстве задержан ее 40-летний знакомый. В ходе допроса он заявил, что между ним и потерпевшей произошла ссора на почве ревности, которая стала мотивом преступления.

Следком будет ходатайствовать, чтобы суд заключил задержанного под стражу.