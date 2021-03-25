Москва, , 17:52 — REGNUM Доля инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в феврале снизилась на 0,7 процентного пункта и по состоянию на 1 марта составила 22,7%. Такие данные приводит 25 марта пресс-служба Банка России.

Номинальный объём ОФЗ, принадлежащих иностранных инвесторам, к началу марта сократился до 3,14 трлн рублей с 3,2 трлн месяцем ранее. При этом общий объём рынка российских ценных бумаг вырос до 13,858 млрд рублей с13,703 трлн рублей соответственно.

Напомним, ранее в ЦБ сообщили, что за 2020 год приток средств нерезидентов в российские облигации федерального займа и евробонды сократился более чем в пять раз.