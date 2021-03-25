Багдад, 25 марта 2021, 17:50 — REGNUM Российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» решили закупать власти Ирака, сообщает 25 марта INA.
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Согласно заявлению иракского минздрава, также страна закупить вакцину от COVID-19 американского производителя Pfizer и китайскую Sinopharm. Подписаны соответствующие контракты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта Ирак одобрил «Спутник V» к применению. К настоящему моменту на Ближнем Востоке вакцина зарегистрирована в девяти странах, включая Иорданию, Палестину, Иран.
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