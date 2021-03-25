Курск, , 17:46 — REGNUM Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов 25 марта посетил Курскую область с рабочим визитом. Он встретился с жителями деревни Кукуевка, дома которых оказались в буферной зоне заповедника, сообщил портал «Секунда».

К приезду министра с заповедником согласовали документы на первые 30 домов. Предстоит повторить эту работу для остальных 1,7 тыс. участков. Администрация района примет сотрудников областного комитета природных ресурсов, которым местные жители будут подавать документы. Оформлять заявки и передавать их в заповедник будут чиновники.

«Всю бумажную работу мы берём на себя. Сотрудников, оргтехнику, бумагу — всё. Мы готовы выделить заповеднику людей, которые будут оформлять документы. От заповедника только наука требуется, исследование наносится или не наносится вред заповеднику. Раз в неделю заповедник будет согласовывать поступившие заявления», — заявил губернатор Роман Старовойт.

Часть участков планируют выкупить. Глава региона также рассказал о планах по созданию инфраструктуры и строительству школы в населённом пункте.

Как уже сообщало ИА REGNUM, люди поселились на этой территории до того, как были определены границы заповедника имени Алёхина. В 2018 году охранная буферная зона вокруг заповедника была документально оформлена. После этого местные жители не могли узаконить свои постройки, так как строительство в буферной зоне запрещено.

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