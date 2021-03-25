Великий Новгород, , 18:05 — REGNUM В Новгородской области к настоящему моменту 24,3 тыс. жителей привились от коронавируса, из них 18,7 тыс. завершили полный цикл вакцинации. Об этом 25 марта сообщили в региональном оперативном штабе.

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Тем временем в Новгородской области продолжают выявлять зараженных коронавирусом, хотя суточный уровень значительно сократился. За прошедшие сутки в области выявили 39 инфицированных, что на одного человека меньше, чем было сутками ранее.

Всего с начала пандемии в Новгородской области выявили 28 432 зараженных коронавирусом, из них 25 376 человек выздоровели. От ковида умерли 118 жителей региона, в том числе один — за последние сутки.

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