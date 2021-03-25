Киев, , 17:45 — REGNUM Во Львовской области Украины высокопоставленный военный задержан за хищение горючего и организацию подпольных АЗС, сообщает 25 марта пресс-служба государственного бюро расследований (ГБР).

Согласно источнику, задержанный — временно исполняющий обязанности начальника службы горюче-смазочных материалов международного центра миротворчества и безопасности в воинской части А4150, которая дислоцируется на Яворовском полигоне.

Следователи ГБР установили, что военнослужащий систематически продавал на территории воинской части дизельное топливо местным жителям по заниженным ценам, а также организовал деятельность двух незаконных автозаправочных комплексов, через которые ежемесячно сбывал похищенное топливо на общую сумму около 200 тыс. грн (чуть больше $7 тыс.).

В сообщении говорится, что в рамках расследования проведены обыски по домашним адресам вероятных сообщников фигуранта и на территории складов и служебных помещений воинской части; при этом у гражданских лиц изъято более 5 тонн похищенного топлива из воинской части ВСУ, у военнослужащих обнаружены и изъяты наличные средства, полученные от незаконной реализации горюче-смазочных материалов.

Силовое ведомство уточняет, что задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, поскольку ему вменяют в вину завладение военным имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного в условиях особого периода.

ИА REGNUM напоминает, что Яворовский полигон во Львовской области является главным военным полигоном Украины, где происходит взаимодействие с западными партнёрами, в частности, совместные учения и регулярные тренировки с военными стран НАТО.