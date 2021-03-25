Красноярск, , 17:42 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил главе регионального минэкологии проверить контракт о размещении пестицидов на полигоне «Серебристый» под Красноярском. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 марта в краевом правительстве.

Тему захоронения пестицидов с Дальнего Востока на полигоне под Красноярском Усс прокомментировал в своём инстаграме. По его словам, контракт необходимо внимательно проверить.

Глава региона подчеркнул, что захоронение на полигоне «Серебристый» не является объектом краевого контроля.

«Тем не менее, когда ко мне поступила эта информация, я сразу поручил министру экологии Павлу Борзых включиться в эту тему и детально вместе с федеральными органами власти, прежде всего Росприроднадзором, оценить условия работы этого полигона и обоснованность заключения контракта», — отметил он, добавив, что подобные вопросы не могут решаться без общественного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее проверку по информации о планируемом размещении на полигоне «Серебристый» высокотоксичных отходов организовала Красноярская природоохранная прокуратура. По информации СМИ, на полигоне планировали разместить 900 тонн опасных пестицидов из Амурской области.

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