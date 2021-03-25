Гавана, , 17:42 — REGNUM Куба 25 марта представит свою стратегию по борьбе с COVID-19 на виртуальной встрече, созванной Форумом Сан-Паулу (FSP), на которой также будет проанализировано усиление блокады со стороны США в разгар пандемии.

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Согласно запланированной программе, участники проанализируют биотехнологическое развитие карибской страны и прогресс в проектах вакцин.

На встрече будут присутствовать исполнительный секретарь FSP Моника Валенте, министр здравоохранения Кубы Хосе Анхель Портал и президент Biocubafarma Эдуардо Мартинес.