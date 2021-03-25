Белгород, , 17:46 — REGNUM Тема коммуникации власти и общества стала ключевой темой образовательного семинара Высшей партийной школы «Единой России» 25 марта в Белгороде. В его работе приняли участие врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Калужской области Владислав Шапша, сообщает пресс-служба областного правительства.

На образовательном семинаре ведущие федеральные эксперты и аналитики обсудили запрос населения на открытость власти, механизмы коммуникации и форм взаимодействия.

«Работаем честно, идём вперёд, открыто смотрим людям в глаза, и это здорово. Главное, чтобы после того, как мы оставим свои посты, нам не надо было переходить на другую сторону улицы. Это самый главный критерий оценки работы», — подчеркнул Владислав Шапша.

По мнению экспертов, только личный диалог, общение и встречи могут выстроить качественное взаимодействие власти с населением.

«Мне кажется, что коммуникация должна выстраиваться из того запроса, который есть у населения к власти. Люди ждут открытости, честности и равенства. Поэтому, чем мы ближе, тем более эффективной становится наша работа. Для меня является важным вовлечение людей в совместную деятельность. Сейчас в Белгородской области реализуются проекты по инициативному бюджетированию. В 2021 году на 338 инициатив будет потрачено беспрецедентная сумма для региона — около одного миллиарда рублей», — отметил Вячеслав Гладков.

Это уже восьмой образовательный семинар «Единой России», первая сессия состоялась в 2019 году.